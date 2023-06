Ist der Pharma-Standort Sachsen-Anhalt zukunftsfähig? Antworten lieferte das heutige Treffen der Veranstaltungsreihe Gesunde Industriepolitik - Fortschrittsdialog (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Barleben (ots) - "Ist der Pharma-Standort Sachsen-Anhalt zukunftsfähig?" DieseFrage diskutierten heute im Rahmen der Veranstaltungsreihe "GesundeIndustriepolitik - Fortschrittsdialog" Vertreter*innen aus Unternehmen,Gewerkschaften sowie hochrangige Politikvertreter des Landes Sachsen-Anhalt amStandort der Salutas Pharma GmbH, Sandoz-Tochter und Teil der Novartis-Gruppe,in Barleben. Die Reihe - eröffnet mit einer Auftaktveranstaltung Anfang Februarin Berlin - findet in Kooperation mit der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie,Energie (IGBCE) unter der Schirmherrschaft der Bundestagsabgeordneten GabrieleKatzmarek und im Schulterschluss von sieben Pharmaunternehmen anunterschiedlichen Standorten in Deutschland statt. Das Panel forderte gemeinsam,für den Pharma-Standort Deutschland optimale Rahmenbedingungen zu schaffen, umdie regionale, bundesweite und internationale Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeitder Schlüsselindustrie auszubauen.Bereits zur Eröffnung der Dialogveranstaltung betonte Dr. Reiner Haseloff,Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt , in seiner Videobotschaft diezentrale Rolle des Bundeslandes: "Sachsen-Anhalt ist ein traditionsreicherStandort der chemischen wie der pharmazeutischen Industrie. Dafür stehen Ortewie Barleben, Bernburg, Bitterfeld-Wolfen oder Dessau-Roßlau. Und wir wollen,dass das so bleibt. Eine verlässliche Versorgung mit Medikamenten muss für einLand wie Deutschland eine Selbstverständlichkeit sein - ebenso wie Innovationenund eine führende Rolle in der Arzneimittelforschung. Das zu garantieren isteine Herausforderung, vor der Politik und Pharmaunterunternehmen gemeinsamstehen.""Auch für Rahmenbedingungen, die über die Landesgrenze hinaus gehen, wollen wiruns gemeinsam auf Bundes- und EU-Ebene stark machen", ergänzte PetraGrimm-Benne, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung desLandes Sachsen-Anhalt . " Die Pharmabranche ist mit Forschungs- undProduktionsstandorten wie dem der Salutas Pharma GmbH nicht nur ein starkerMotor der sachsen-anhaltischen Industrie. Sie ist auch zentral für dieGesundheitsversorgung der gesamtdeutschen Bevölkerung. Die Corona-Pandemie hatgezeigt: Neben der Qualität von Arzneimitteln muss deren Versorgungssicherheitviel stärker in den Fokus rücken. Ein Abwandern von Produktionskapazitäten insnichteuropäische Ausland muss dringend vermieden werden."Die industrielle Gesundheitswirtschaft sichert laut einer Studie des WifORInstitutes mit einer Bruttowertschöpfung von mehr als 100 Mrd. Euro rund 1,1Millionen Arbeitsplätze in Deutschland. In Sachsen-Anhalt beschäftigt allein diePharmaindustrie 5.400 Mitarbeitende. Allerdings ist der Standortwettbewerb groß.