NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street dürften am Freitag zunächst Vorsicht walten lassen und für moderate Anfangsverluste sorgen. Die Technologiewerte an der Nasdaq sollten sich im frühen Handel behaupten. Da kaum wichtige US-Wirtschaftsdaten bekannt gegeben werden, wird eine gedämpfte Handelsaktivität erwartet.

Der Broker IG indiziert für den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Handelsstart ein Minus von 0,4 Prozent auf 33 798 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 1,5 Prozent an. Der Nasdaq 100 wird am Freitag 0,1 Prozent im Plus bei 15 059 Zählern erwartet.