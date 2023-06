Trianel behauptet sich in einem schwierigen Umfeld und investiert in den Ausbau und die Marktintegration der Erneuerbaren (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Aachen (ots) - Trianel übertrifft Ergebniserwartungen und schafft Mehrwerte fürMarktpartner"Die dramatischen Preissteigerungen und Volatilitäten in Folge desKriegsausbruchs in der Ukraine im Geschäftsjahr 2022 waren für dieEnergiewirtschaft und damit auch für Trianel und ihre Kunden ein 'Stresstest'.Durch proaktives und frühzeitiges Krisen- und Risikomanagement haben wir dieenormen Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken gemeistert und diesen Stresstesterfolgreich bestanden. Dadurch war es uns möglich, 2022 Risiken einzugehen undMarktchancen zu realisieren. Insgesamt haben wir dadurch unsere Planungenübererfüllen sowie für unsere Kunden im Bereich der Kraftwerks- undPortfoliobewirtschaftung signifikante Mehrwerte schaffen können", kommentiertSven Becker, Sprecher der Geschäftsführung der Trianel GmbH, das Jahresergebnis2022 der Stadtwerke-Kooperation Trianel.Mit einem Vorsteuerergebnis (EBT) von 66,3 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2022 wurdedas Vorjahresergebnis von 14,5 Mio. EUR um rund 350 Prozent übertroffen. NachAbzug von Steuern hat Trianel einen Jahresüberschuss von 27,6 Mio. EUR erreicht,der erneut umfänglich an die Gesellschafter ausgeschüttet wird. "Es freut unssehr, dass wir in diesem außergewöhnlichen Energiejahr unseren Gesellschafternein solch gutes Ergebnis präsentieren können. Gleichzeitig konnten wir fürunsere Gesellschafter durch unser umfangreiches Beschaffungs-, Erzeugungs- undHandels-Know-how erfolgreich diese anspruchsvolle Marktsituation managen sowiemit dem Zugang zu Erneuerbaren-Energien-Projekten die Transformation desEnergiesystems unterstützen", betont Sven Becker. "Wir haben also die Krisenicht nur für uns gut gemanagt, sondern vor allem auch für unsere Kunden undPartner", so Sven Becker weiter.Das positive Geschäftsergebnis liegt mit 58,5 Mio. EUR deutlich über demPlanwert in Höhe von 7,8 Mio. EUR und bestätigt erneut das Geschäftsmodell vonTrianel mit dem Fokus auf den Energiehandel und damit verbundeneDienstleistungen sowie auf die Entwicklung von erneuerbaren Energien. "In allenGeschäftsfeldern konnten die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöstenPreisverwerfungen und hohen Volatilitäten an den Energiemärkten durch aktivesManagement der Positionen erfolgreich gemanagt werden. Mit unserer Mannschaftund unseren Prozessen haben wir in diesen schwierigen Zeiten Widerstandskraftbewiesen. Maßgeblich für unser gutes Ergebnis waren unsere erfolgreichenHandels- und Optimierungsgeschäfte im europäischen Umfeld. Die deutlich überPlan liegenden positiven Ergebnisbeiträge resultieren aber auch aus der sehrerfolgreichen Optimierung in der Vermarktung der Erneuerbaren und der