VERSES AI gibt Notierung an der CBOE UK und CBOE Europe bekannt

Vancouver, BC, Kanada – 23. Juni 2023 / IRW-Press / – VERSES AI Inc. (CBOE:VERS) (OTCQX:VRSSF) („VERSES'“ oder das „Unternehmen“), ein auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz (KI) spezialisiertes Unternehmen für kognitive Datenverarbeitung, gibt bekannt, dass seine Aktien jetzt an den Cboe-Börsen in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich (UK) gehandelt werden können, was den Sekundärhandel und den europäischen und UK-Investoren Zugang in Lokalwährungen ermöglicht. Die Aktien von VERSES AI werden weiterhin an der Cboe Canada (dem neuen Unternehmensnamen von NEO Exchange Inc., Kanadas Tier-1-Börse für die zielgerichtet Innovationswirtschaft) unter dem Börsensymbol VERS gehandelt und stehen weiterhin für den Handel an der OTCQX unter dem Börsensymbol VRSSF zur Verfügung. Die neuen Börsensymbole lauten: Cboe UK: J9Ad, Cboe EU: J9Ad

Cboes Aktienmärkte gehören zu den liquidesten der Welt. An den US-amerikanischen und kanadischen Aktienhandelsplätzen von Cboe wird ein durchschnittlicher täglicher Nominalwert (ADNV) von insgesamt 61,7 Mrd. $ gehandelt. In Europa betreibt Cboe die größte paneuropäische Aktienbörse mit einem ADNV von 8,4 Mrd. $ und einem Anteil von 25 Prozent am europäischen Aktienmarkt. In Australien betreibt Cboe die zweitgrößte Aktienbörse des Landes mit einem ADNV von mehr als 1,5 Mrd. AUD, was rund 19 Prozent des gesamten täglichen Handels an den australischen Aktienmärkten ausmacht.

„Durch Cboes Börsen in UK und Europa werden wir unseren Investorenkreis vergrößern und Zugang zu neuen Kapital- und Liquiditätspools erhalten können, was letztlich den Wert für unsere Aktionäre steigern wird. Angesichts unserer Präsenz in UK und Europa ist dies ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen“, sagte Gabriel Rene, Mitgründer und CEO von VERSES AI. „Wir freuen uns auf den Ausbau unserer Listing-Beziehungen mit Cboe, während sie weiterwachsen und neue Märkte, darunter Cboe Japan und Cboe Australia, erschließen.“

In UK und Europa ist VERSES mit elf Teammitgliedern in Europa und fünf in UK sowie einer Zweigstelle in den Niederlanden aktiv. Das Unternehmen ist in Europa unter anderem mit dem Projekt Flying Forward 2020 (FF2020) mit der Europäischen Kommission tätig. Bei FF2020 handelt es sich um ein von der Europäischen Union finanziertes dreijähriges Forschungs- und Innovationsprojekt, das sich auf die Entwicklung eines modernen Urban Air Mobility (UAM)-Ökosystems für autonome Drohnenmissionen konzentriert. VERSES AI hat im Rahmen dieses Programms bereits einen Zuschuss von 948.847 € erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ff2020.eu.