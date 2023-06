Abschied von einer Handelstradition REWE schickt den Papier-Prospekt ins Museum / Ab 1. Juli 2023 verzichtet Deutschlands zweitgrößter Lebensmittelhändler auf gedruckte Wochenangebote (FOTO)

Köln / Berlin



- REWE setzt als Branchenvorreiter den Fokus auf digitale Angebotskommunikation

- REWE Group Vorstand Peter Maly übergibt das letzte Exemplar des

Papier-Prospekts an NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller

- Der mitgliederstärkste Umweltverband unterstützt das

Nachhaltigkeits-Engagement des langjährigen Partners

- Zum Abschied schenkt der Händler dem Papierhandzettel eine Pop-Up-Galerie in

Berlin



Was in der kommenden Woche eingekauft wird, entscheidet sich oft schon samstags.

Dann, wenn in Deutschland die bunt gedruckten Angebotsblätter mit den

Preisschnäppchen in den Briefkästen landen. Das ist seit Jahrzehnten gelebte

Tradition in deutschen Haushalten. Kein anderes Werbemedium ist im Einzelhandel

so etabliert. Bisher undenkbar, das zu ändern. Als erster großer

Lebensmittelhändler in Deutschland macht REWE aus undenkbar umdenkbar: Am 1.

Juli 2023 schickt REWE den gedruckten Prospekt zugunsten des Umwelt- und

Klimaschutzes in den Ruhestand - und revolutioniert damit die Planung des

Wocheneinkaufs für Millionen Menschen in Deutschland.