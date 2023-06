ANNE WILL am 25. Juni 2023 um 21 45 Uhr im Ersten (FOTO)

München (ots) - Partner und Rivale - Wie gefährlich ist Deutschlands

Abhängigkeit von China?



China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner. Deutsche Autobauer etwa

setzen einen Großteil ihrer Pkw in der Volksrepublik ab. Aber China ist nicht

nur "Partner", sondern auch "Wettbewerber" und "systemischer Rivale", wie es in

der neuen "Nationalen Sicherheitsstrategie" der Bundesregierung heißt. Auch

deshalb wurden die Regierungskonsultationen beider Staaten diese Woche in Berlin

genau beobachtet. Ist dieser besondere diplomatische Umgang angemessen? Sollte

sich Deutschland von China wirtschaftlich unabhängiger machen? Oder schadet das

dem Wirtschaftsstandort? Welche Gefahren gehen von der Supermacht China aus, und

haben Deutschland und Europa darauf die richtigen Antworten?



Zu Gast bei Anne Will: