Patriot stellt ein operatives Update zu den Arbeitsprogrammen auf dem Konzessionsgebiet Corvette in Quebec (Kanada) bereit

23. Juni 2023 - Vancouver, BC, Kanada. 23. Juni 2023 - Sydney, Australien / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Patriot“) (TSX-V: PMET | ASX: PMT | OTCQX: PMETF | FWB: R9GA) stellt das folgende Update zu den Betriebsaktivitäten des Unternehmens bereit. Die Waldbrände wüten weiter in Quebec, weshalb alle standortbezogenen Arbeitsaktivitäten auf dem unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Corvette (das „Konzessionsgebiet“ oder „Projekt“) in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec ausgesetzt werden mussten. Das gesamte Personal wurde abgezogen, bis sich die Situation verbessert. Die Waldbrände haben nur minimale direkte Auswirkungen auf das Konzessionsgebiet, jedoch wurden die dem Projekt zugewiesenen Hubschrauber von der Regierung für die Brandbekämpfung in der Provinz angefordert. Bis zur Freigabe dieser Hubschrauber wird das Unternehmen nicht in der Lage sein, Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet zu absolvieren. Die Situation entwickelt sich ständig weiter und wird vom Unternehmen sehr genau beobachtet.

Das Unternehmen arbeitet nach wie vor an der Mineralressourcenschätzung („MRE“), die Ende Juli veröffentlicht werden soll. Die Waldbrände in Quebec haben die Arbeit des Analyselabors teilweise beeinträchtigt. Trotz dieser negativen Auswirkungen geht das Unternehmen davon aus, dass ihr Ausmaß auf die Veröffentlichung der Mineralressource nicht bedeutend sein wird.

Für die Zukunft ist das Unternehmen mit der Genehmigung für den Ausbau der Winterstraße in eine allwettertaugliche Explorationsstraße gut aufgestellt. Die Aufrüstung dieser Straße wird für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung sein, da es damit sein Bohrprogramm in den Monaten Oktober, November und Dezember durchführen kann, wenn der Nebel in der Region den Transport mit Hubschraubern beeinträchtigt. Das Unternehmen prüft derzeit, wie schnell diese Straße ausgebaut werden kann, um eine längere Bohrsaison zu ermöglichen und die durch die Verbote aufgrund der Waldbrände verlorene Zeit wieder aufzuholen.

Das Unternehmen baut auch sein zu 100 % unternehmenseigenes Explorationscamp aus, um ein effizienteres Bohrprogramm zu ermöglichen. Das neue Camp wird die Reisezeit erheblich verkürzen und in Kombination mit der Allwetter-Explorationsstraße die Abhängigkeit von Hubschraubern verringern. Diese Initiativen werden vorangetrieben, sobald die Behörden die Sperren im Zusammenhang mit den Flächenbränden aufheben.