PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben den Handel am Freitag überwiegend mit Kursverlusten beendet. Eine gebremste Stimmung an den europäischen Leitbörsen lastete zum Wochenausklang mehrheitlich auf den Aktien. International drückte vor allem die Aussicht auf weiter steigenden Leitzinsen in Europa und den USA auf die Stimmung der Aktienanleger.

Am Warschauer Aktienmarkt fiel der Leitindex Wig-20 um 1,95 Prozent auf 2035,00 Zähler. Der breit gefasste Wig ging mit einem Minus von 1,49 Prozent auf 66 272,99 Punkte in das Wochenende. Die vier umsatzstärksten Werte in Warschau waren Dino Poland (plus 0,2 Prozent), PKN Orlen (minus 1,8 Prozent), KGHM (minus 3,5 Prozent) und Allegro (minus 1,8 Prozent).