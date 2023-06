Ranga Yogeshwar gratuliert der mittelständischen Innovationselite / 30. Runde des InnovationswettbewerbsTop100

Überlingen/Augsburg (ots) - Preisverleihung der TOP 100-Jubiläumsrunde: Ranga

Yogeshwar gratuliert am Freitag, 23. Juni, in Augsburg auf dem Deutschen

Mittelstands-Summit innovativen Mittelständlern zu ihrem Erfolg bei TOP 100. Der

Wissenschaftsjournalist begleitet den Innovationswettbewerb als Mentor. Dieses

Jahr ging der Unternehmensvergleich bereits in seine 30. Auflage.



In der Jubiläumsrunde hatten sich 550 Unternehmen um die Auszeichnung beworben -

so viele wie nie zuvor. 300 Firmen setzten sich durch (maximal 100 pro

Größenklasse) und erhielten am Jahresanfang das TOP 100-Siegel 2023. Im Rahmen

des Deutschen Mittelstands-Summit im Kongress am Park in Augsburg gratuliert

Ranga Yogeshwar den Top-Innovatoren heute persönlich zu diesem Erfolg.