Miserable Daten aus Deutschland bewegen heute die Weltmärkte - denn die vor allem deutsche Industrie ist im Niedergang und schürt damit global die Sorgen vor einer Rezession. Dieser Niedergang der Industrie in Deutschland ist kein Zufall, sondern vor allem auch die Folge einer Politik, die Energie mit Absicht verteuert und damit den Wirtschaftsstandort nachhaltig gefährdet. Denn in der Industrie entsteht die größte Wertschöpfung, das ist die Basis für unseren Wohlstand und unseres Sozialsystems. Für die globalen Aktienmärkte rückt nun das Thema Rezession mehr und mehr in den Vordergrund - und verdrängt damit die Dominanz des Themas Zinsen. Der US-Leitindex S&P 500 wäre Stand heute ohne die sieben großen US-Tech-Aktien seit Jahresbeginn unverändert - die KI-Euphorie kaschiert damit die Schwäche der anderen Aktien..

1. Die drei Gründe warum der Dax gefallen ist – Expertenaussagen

2. Schock für EZB – letzte Anhebung der Zinsen im Juli?

