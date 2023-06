NuGen Medical Devices erhält Zahlung für erste Großbestellung und wird 500 InsuJets nach Mexiko liefern

National Health System (NHS) des Vereinigten Königreichs führt InsuJet in seiner Online-Tarifliste auf.

Toronto, Ontario - 23. Juni 2023 - Toronto, Ontario / IRW-Press / NuGen Medical Devices Inc. (TSXV: NGMD) (das „Unternehmen“ oder „NuGen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Bezahlung für die erste Lieferung von InsuJet, unserem kanülenlosen Insulininjektionssystem an seinen mexikanischen Auftragnehmer Science-Link Trading SAPI de CV, erhalten hat. 500 InsuJet-Geräte werden nach Mexiko geliefert. Diese Lieferung stellt für das Unternehmen die ersten Einnahmen aus einer Großbestellung von InsuJet dar.

NuGen gibt außerdem bekannt, dass das britische National Health System (NHS) InsuJet nun als Medizinprodukt auf seiner Website führt und es somit allen Mitgliedern kostenlos zur Verfügung stellt.[i]

„Wir verzeichnen aus verschiedenen Ländern weltweit ein steigendes Interesse an InsuJet“, so Richard Buzbuzian, CEO von NuGen. „Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit InsuJet einen sehr positiven Einfluss auf das Leben aller Typ-1-Diabetiker nehmen werden. Wir können daher erwarten, dass wir zeitnah weitere Kunden melden werden.“

Ernennung von Chris Irwin zum Direktor

NuGen freut sich, die Wahl von Chris Irwin zum Direktor des Unternehmens im Anschluss an die Jahreshaupt- und Sonderversammlung bekanntzugeben.

Irwin besitzt einen Abschluss von der Bishop‘s University (B.A., 1990), der University of New Brunswick (Bachelor of Laws, 1994) und der Osgoode Hall Law School (Master of Laws, 2009). Herr Irwin wurde 1996 in Ontario als Anwalt zugelassen (Bar of Ontario). Er vertritt mehrere Aktiengesellschaften und ist leitender Angestellter und/oder Direktor bzw. war Mitglied des Prüfungsausschusses bei einigen Unternehmen.

Ferner meldet das Unternehmen, dass Michael Wright bei der Jahreshaupt- und Sonderversammlung zur Wiederwahl zum Direktor nicht zur Verfügung stand. Das Unternehmen dankt Herrn Wright für seinen Beitrag zum Unternehmen und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.

Über NuGen Medical Devices

NuGen ist ein spezialisiertes Medizinproduktunternehmen, das seine kanülenlosen InsuJet-Injektionssysteme der nächsten Generation vermarktet und verkauft, die darauf ausgelegt sind, das Leben von Millionen Diabetikern zu verbessern. InsuJet ist in 42 Ländern weltweit zum Verkauf zugelassen.