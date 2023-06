ASEP Inc. erhält Zuschuss von NanoMedicines Innovation Network (NMIN), das von der kanadischen Regierung finanziert wird

Neue Fördermittel werden wichtige präklinische Studien unterstützen

Vancouver, BC, 23. Juni 2023 / IRW-Press / Asep Medical Holdings Inc. („Asep Inc.“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ASEP) (OTCQB: SEPSF) (FWB: JJ8) gibt zusammen mit seinen akademischen Partnern an der University of British Columbia (UBC) bekannt, dass sie einen Zuschuss von NanoMedicines Innovation Network (NMIN) erhalten haben, um eine optimale Nanopartikel-Peptid-Lösung mit dem spezifischen Ziel der Behandlung von chronischen Sinusinfektionen, die durch Biofilme verursacht werden, weiter zu untersuchen und zu identifizieren. Die kanadische Regierung finanziert das NMIN über das Programm Networks of Centres of Excellence (NCE). Bis heute haben das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften über 20 Millionen USD an nicht verwässernden Zuschüssen von Organisationen wie der Bill and Melinda Gates Foundation, Genome Canada und der UBC erhalten. Das Unternehmen hat über seinen präklinischen Partner iFyber LLC auch eine Finanzierung von der US-Armee für seine neuartige Biofilm-Peptid-Technologie erhalten.

Die Mittel werden verwendet, um präklinische toxikologische Parameter der Peptid-Technologie festzulegen und die pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Eigenschaften des Peptids bei intranasaler Verabreichung zu bestimmen, um die Dosierung steuern zu können. Diese Informationen werden bei einem Pre-IND-Treffen (Investigational New Drug) mit der FDA verwendet und bedeuten für Asep Inc. einen weiteren Schritt in Richtung formale klinische Humanstudien.

Mit dem Zuschuss in Höhe von 200.000 CAD wird eine wichtige wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Tochtergesellschaft von Asep Inc. (ABT Innovations), dem Hancock Lab an der University of British Columbia (UBC) und NMIN PharmaCore (einer Tochtergesellschaft von NMIN, die bei UBC pharmakologische, toxikologische und hochskalierbare Fertigungsexpertise anbietet) finanziell unterstützt.

Der bezuschusste Titel lautet „Pre-clinical evaluation of nanoparticle formulations for the in vivo delivery of anti-biofilm and anti-inflammatory synthetic host defence peptides“ (Präklinische Bewertung von Nanopartikel-Formulierungen für die in-vivo-Verabreichung synthetischer Antibiofilm- und antiinflammatorischen Peptide der Wirtsabwehr). Wie der Titel vermuten lässt, wird das Projekt darauf abzielen, eine optimale Nanopartikel-formulierte Peptidlösung zu finden, die ein geeignetes Mittel zur Arzneimittelabgabe für die vom Unternehmen gewünschte klinische Indikation chronischer Sinusinfektionen bietet.