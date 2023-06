Wirtschaft Unternehmen machen Bürokratie für Fachkräftemangel verantwortlich

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Beschäftigung ausländischer Fachkräfte in Deutschland scheitert in vielen Betrieben am bürokratischen Aufwand. Das geht aus einer Erhebung des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung des Instituts der deutschen Wirtschaft zum Stand der Beschäftigung in 849 kleinen und mittleren Unternehmen hervor, über die die "Welt am Sonntag" berichtet.