FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Mittelstand in Deutschland überwiegt trotz der jüngsten Wirtschaftsflaute wieder die Zuversicht. Nach dem Einbruch der Geschäftserwartungen im Herbst sei per Saldo die Mehrheit der Mittelständler inzwischen wieder optimistisch, was ihre Geschäfte in den nächsten sechs Monaten anbelangt. Zu diesem Ergebnis kommen die DZ Bank und der Bundesverband Deutscher Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) in ihrer jüngsten gemeinsamen Mittelstandsumfrage mit gut 1000 Teilnehmern.

Ein Grund für die verbesserte Stimmung ist der Analyse zufolge, dass sich Strom und Gas - auch aufgrund der staatlichen Preisbremsen - zuletzt deutlich weniger stark verteuert haben als im vergangenen Jahr. Die aktuelle Geschäftslage bewerte der Mittelstand insgesamt "sogar schon wieder besser als im langjährigen Durchschnitt", heißt es in der Analyse.