Frauen bleiben deutlich kürzer in Vorständen als Männer

BERLIN (dpa-AFX) - Frauen bleiben in Vorständen deutscher Großunternehmen nicht einmal halb so lange wie Männer. Das hat eine Auswertung der Universität Düsseldorf für die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" ergeben. Demnach bleiben Männer durchschnittlich sechs Jahre und elf Monate im Vorstand, Frauen im Schnitt nur drei Jahre und zwei Monate. "Bisher bleiben Frauen im Durchschnitt wesentlich kürzer im Vorstand als Männer", sagte Betriebswirtschaftsprofessorin Janine Maniora von der Uni Düsseldorf der Zeitung. "Das kann sich in Zukunft jedoch ändern", fügte sie hinzu. Die Zahlen der Universität Düsseldorf beziehen sich auf die Jahre seit 2010 und umfassen insgesamt 1142 Vorstandsmitglieder, davon 137 Frauen./shy/DP/nas