Wirtschaft Kritiker beklagen mangelnden Schutz von Prostituierten

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Kritiker werfen dem Staat einen unzureichenden Schutz von Prostituierten vor. "Es verstößt gegen das Grundgesetz, wenn es der Staat duldet, dass ein Freier die Frau gegen ihren Willen einseitig für seine Zwecke benutzt", sagte der Rechtsanwalt und ehemalige Landesverfassungsrichter Ulrich Rommelfanger dem "Spiegel".



In Deutschland ist Prostitution seit 2002 nicht mehr "sittenwidrig", so regelt es das Prostitutionsgesetz, das 2017 durch das Prostituiertenschutzgesetz ergänzt wurde. Der Gesetzgeber habe "der Beurteilung der Menschenwürde zu wenig Beachtung geschenkt", so Rommelfanger. Ein Mensch dürfe niemals als reines "Mittel zum Zweck" missbraucht werden.