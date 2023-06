Wien und Rom wollen 'Paradigmenwechsel' bei EU-Asylsystem

FURTH BEI GÖTTWEIG (dpa-AFX) - Österreich und Italien wollen beim nächsten EU-Gipfeltreffen kommende Woche in Brüssel klare Beschlüsse zur Reform des EU-Asylwesens erreichen. Das betonten der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni am Samstag beim "Europaforum Wachau" in Furth bei Göttweig in Österreich. Sie seien "enge Verbündete im Kampf gegen illegale Migration." Der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs tagt am 29. und 30. Juni in Brüssel.

"Das Asylsystem in Europa ist gescheitert", sagte Nehammer. "Die EU muss vom Reden ins Tun kommen, Asylverfahren an der Außengrenze auch tatsächlich umsetzen und vor allem einen Schritt weiter gehen und starke Abkommen für Asylverfahren in Drittstaaten außerhalb der EU schließen." Meloni sagte, sie und Nehammer zögen an einem Strang, um einen "Paradigmenwechsel" in der EU herbeizuführen. Sie hoffe auf konkrete Beschlüsse beim Gipfel./oe/DP/zb