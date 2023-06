Griechenland wählt ein neues Parlament

Die Wahllokale öffnen um 7.00 Uhr Ortszeit (6.00 MESZ) und schließen zwölf Stunden später. Unmittelbar danach gibt es erste Prognosen auf Basis von Befragungen der Wähler. Aussagekräftige Ergebnisse auf Basis ausgezählter Stimmen werden gegen 20.00 Uhr (19.00 MESZ) erwartet. Wegen des herrschenden Wahlsystems, bei dem die stärkste Partei einen Bonus von mindestens 20 Sitzen im Parlament mit insgesamt 300 Sitzen erhält, gilt die Bildung einer Regierung unter dem konservativen Mitsotakis als so gut wie sicher./tt/axa/DP/zb

ATHEN (dpa-AFX) - Rund 9,8 Millionen Wahlberechtigte sind am Sonntag in Griechenland aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Beobachter erwarten einen klaren Sieg der konservativen Partei Nea Dimokratia (ND) unter Kyriakos Mitsotakis, sie soll mehr Umfragen zufolge als 40 Prozent erreichen. Zweitstärkste Kraft könnte demnach die Linkspartei Bündnis der Radikalen Linken (Syriza) mit ihrem Chef Alexis Tsipras mit rund 20 Prozent der Stimmen werden. Insgesamt stehen 32 Parteien zur Wahl.

