PEKING, 24. Juni 2023 /PRNewswire/ -- China werde weiterhin konkrete Maßnahmen ergreifen, um die übrigen Entwicklungsländer zu unterstützen, sagte der chinesische Premierminister Li Qiang am Freitag bei der Abschlusszeremonie des Gipfels für einen neuen globalen Finanzierungspakt (Summit for a New Global Financing Pact) in Paris.

Das Gipfeltreffen, das der französische Präsident Emmanuel Macron auf dem G20-Gipfel (G20 Summit) auf Bali im November letzten Jahres vorgeschlagen hatte, sollte den aktuellen Stand und die Perspektiven der Klimaschutzmaßnahmen und der Reform des internationalen Finanzsystems erkunden.