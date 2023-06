VAPORESSO zeigt starke Innovationskraft auf der World Vape Show in Dubai

VAPORESSO wurde 2015 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, eine rauchfreie Welt zu schaffen und die Lebensqualität seiner Nutzer zu verbessern. Dank kontinuierlicher Innovation, strenger Qualitätskontrollen und großem Engagement stellt VAPORESSO Produkte her, die für alle Stufen und Stile von Rauchern geeignet sind.

Jimmy Hu, Vizepräsident von VAPORESSO, unterstreicht den Slogan der Marke "Move Beyond Ordinary" und die drei Kernwerte: "VAPORESSO hat sich verpflichtet, die Grenzen des Möglichen in der Vaping-Branche zu erweitern. Durch ständige Innovationen und die Zusammenarbeit mit kreativen Köpfen wollen wir unseren Nutzern nicht nur zuverlässige und stilvolle Produkte, sondern auch ein wirklich außergewöhnliches Vaping-Erlebnis bieten."

Während der Messe stellte VAPORESSO zwei neue Produkte vor, die den Nutzern ein völlig neues Vaping-Erlebnis bieten. Das VAPORESSO COSS ist ein bahnbrechendes Produkt in der Branche, das über eine automatische Flüssigkeitszufuhr und Ladefunktionen verfügt und damit die Probleme der Branche angeht und ein Design bietet, das den Benutzergewohnheiten besser entspricht. VAPORESSO ECO fördert die Werte Umweltfreundlichkeit, Sparsamkeit und Schadensbegrenzung und bekräftigt damit die Vision von VAPORESSO, Markeninnovation für sozialen Nutzen einzusetzen.

Das geniale Programm VAPORESSO INNO SPOT ist eine wichtige Innovationsinitiative für VAPORESSO, die darauf abzielt, eine globale kreative Plattform aufzubauen, die die Ideen der weltweiten Design-Elite integriert, um die innovativen Produkte von VAPORESSO zu fördern. Die Marke hat sich schon immer der Innovation verschrieben und ein grenzenloses Konzept angestrebt. Das Programm hat einen ersten Erfolg erzielt: Der FUN WITH INNOVATION NOW-Kreativwettbewerb wurde auf mehreren Plattformen ausführlich vorgestellt und hat viele kreative Köpfe zur Teilnahme motiviert. Die erste Runde der Gewinner wurde am 15. Juni bekannt gegeben.

Auf der Veranstaltung stellte VAPORESSO die neueste geniale VAPORESSO INNO SPOT-Programm-Geschenkbox vor, die einzigartige CMF-Designs enthielt, die gemeinsam mit Influencern, Künstlern und Verbrauchern kreiert wurden. Dass die Marke auf Innovation setzt, zeigte sich deutlich an der positiven Resonanz der Gäste, die das kreative Design lobten.

DUBAI, 24. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die World Vape Show in Dubai ist zu einem triumphalen Abschluss gekommen. VAPORESSO, eine führende Marke in der Vaping-Branche, hat auf der Messe seine starke Markeninnovation und sein Können unter Beweis gestellt und die Kernwerte der Marke - INNOVATION, ZUVERLÄSSIGKEIT und STIL - unter Beweis gestellt.

VAPORESSO zeigt starke Innovationskraft auf der World Vape Show in Dubai

