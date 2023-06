Die Initiative Huawei-IUCN Tech4Nature kündigt neue Phase des Coral Reef Protection Project (Korallenriff-Schutzprojekts) an

Die neue Phase folgt direkt auf einen wichtigen Meilenstein des Projekts, der im Juni erreicht wurde, bei dem die Partner, unterstützt von der örtlichen Gemeinde, 25.000 Korallenfragmente, die in Korallengärten kultiviert wurden, in einem zerstörten Gebiet des Riff-Ökosystems in Pointe-aux-Feuilles, einem 20 km langen Standort vor der Ostküste von Mauritius, erfolgreich transplantierten. Dieses Projekt ist eines der ersten seiner Art im westlichen Indischen Ozean.

FLACQ, Mauritius, 24. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Huawei Mauritius, die International Union for Conservation of Nature (IUCN) und EcoMode Society gaben heute eine neue Phase des Projekts Tech4Nature Mauritius bekannt, um den Fortpflanzungserfolg der Arten in einem wieder hergestellten Bereich des Riffs in Mauritius zu untersuchen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer