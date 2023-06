feratel Deskline erhält Zuschlag in Italien

Innsbruck (ots) - Das Destinationsmanagement von feratel ist weiter auf

Auftragsvolumen im 7stelligen Eurobereich"Wir sind sehr stolz, dass wir mit Deskline weitere Regionen in Italienausstatten werden und damit eine wesentliche Rolle beim Digitalisierungsschrittim italienischen Tourismus spielen. Damit unterstreichen wir einmal mehr unsereTechnologieführerschaft" , freut sich Vorstandsvorsitzender Markus Schröcksnadelüber den Auftrag und beziffert das Auftragsvolumen im siebenstelligenEurobereich.Das Destinationsmanagementsystem feratel Deskline ist seit 2010, ebenfalls nacheiner internationalen Ausschreibung, im Trentino, Venetien, Friaul-JulischVenetien und den Abruzzen sowie lokalen Destinationen wie Bormio, Alassio,Finale Ligure, Ferrara im Einsatz.Deskline, als umfassendes Destinationsmanagement System erfüllt sämtlicheAnforderungen touristischer Akteure. Schwerpunkt bildet das leistungsfähigeContent Management System zur flächendeckenden Darstellung sämtlichertouristischer Produkte (Unterkünfte, Erlebnisse, Ausflugsziele, Gastronomie,Veranstaltungen etc.) und deren Online Buchbarkeit auf den unterschiedlichstenKanälen wie Destinations- und Betriebs Websites, Apps und Portalen.Schnittstellen zu 150 Hotelprogrammen und Erlebnisanbietern inklusiveDeskline unterstützt als Informations-, Vermarktungs- und Buchungssystem sowohlB2C (Endkunden) und B2B (für Reisebüros und Buchungsportale) Funktionalitätenund bietet einen umfangreichen Back-Office Bereich mit Abrechnungs- undZahlungsfunktionalitäten. Für die Integration der Leistungspartner stehenmoderne Online Zugänge und leistungsfähige Schnittstellen für 150 Hotelprogrammeund Erlebnisanbieter zur Verfügung.Mit Deskline verfügen Touristiker:innen über ein System mit einer ganzen Reihevon unterschiedlichen Modulen, wie einem Informationsmanagementsystem mitEventkalender, einem CRM (Customer Relation Management) System, einemHotelbewertungssystem, einem leistungsfähigen One-Stop-Shop für Buchung undAngebote von Unterkünften, Packages, Erlebnissen und Tickets, u.v.m.Im System integriert ist zudem ein Channel Management-System für die zusätzlicheVermarktung der Betriebe auf 30 angeschlossenen Buchungsportalen, darunterAirbnb und Booking.com.Destinationen stärken mit Deskline die direkte Buchbarkeit ihrer Betriebe undtragen so zur Wertsteigerung bei. Mit den integrierten Analysetools stehen aufKnopfdruck in Echtzeit Daten zur aktuellen Nachfrage- und Auslastungssituationzur Verfügung, die eine wertvolle Basis für modernes Destinationsmanagement unddie Marketingplanung darstellen.1 Milliarde BuchungsumsatzDas Destinationsmanagementsystem Deskline hat allein in den vergangenen 2 Jahren1 Milliarde Euro vermittelten Buchungsumsatz generiert. Über Deskline werdenknapp 123.000 Betriebe aus über 12.450 Destinationen in Europa verwaltet. DasSystem ist in Österreich, Deutschland, in der Schweiz, in Italien, Frankreich,Liechtenstein, Tschechien, in der Slowakei und Slowenien im Einsatz. DieProjekte umfassen unterschiedliche Größenordnungen - von Einzellösungen überDestinationsübergreifende Lösungen - bis hin zu Landeslösungen.