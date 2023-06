Tipps für mehr Entspannung vor und im Sommerurlaub (FOTO)

Eschborn (ots) - Arbeitswelt aus - Erholung an: Wie gelingt deutschen

Arbeitnehmenden ein sorgenfreier Sommerurlaub? Tipps für mehr Entspannung in der

Vorbereitung auf die Auszeit bietet der Beitrag.



Einen kühlen Kopf bewahren und von der Arbeit in den Urlaubsmodus umschalten?

Keine leichte Aufgabe für Arbeitnehmende, besonders dann nicht, wenn es um den

großen Jahresurlaub geht. Auf 29,2 Urlaubstage haben deutsche Arbeitnehmende

durchschnittlich Anspruch, zeigt die aktuelle

Randstad-ifo-Personalleiterbefragung (https://www.randstad.de/hr-portal/personal

management/randstad-ifo-personalleiterbefragung/) (Q1 2023). Viele Beschäftigte

investieren den Großteil der freien Tage, um in der heißen Jahreszeit länger zu

verreisen.





"Eigentlich ein guter Grund zur Vorfreude", erklärt Klaus Depner, Manager Health& Safety bei Randstad Deutschland: "Doch mit der längeren Auszeit steigt auchder Druck, das Maximum aus der Erholungsphase rauszuholen." Die gute Nachricht:Viele Unternehmen greifen unter die Arme - auch finanziell. Denn jetzt istHochsaison fürs Urlaubsgeld. 57% der Arbeitgeber unterstützen ihreMitarbeitenden mit dieser Sonderzahlung, fast drei Viertel davon zahlen diese imJuni und Juli aus. Und auch eine entspannte Übergangsphase von Arbeit zu Urlaubfunktioniert am besten zusammen.Urlaubsvorbereitung braucht keine Überstunden, sondern eine gute Übergabe"Während Arbeitnehmende sich im Sommerurlaub erholen, geht das Tagesgeschäft inUnternehmen weiter. Damit die Auszeit wirklich gelingt, braucht es eineUrlaubsvertretung und eine gute Übergabe. Hier sollten Vorgesetzte und TeamsHand in Hand arbeiten. Gemeinsam wird festgelegt, wer welche Vertretungsjobsübernimmt und was realistisch während der Abwesenheit der Kolleg:innen geleistetwerden kann", so Klaus Depner.In drei Schritten gelingt die Urlaubsübergabe für alle Beteiligten:1. Vorbereitung: Rechtzeitig Bescheid geben, wer was wie übernehmen soll.Erinnerung an den Chef und die Kunden, Autoresponder mit Ansprechpartner imNotfall - den es zu informieren gilt - und der wichtigste Schritt ist schongemacht.2. Übergabe: Genug Vorlauf - ganz wichtig! Aufgabenliste anlegen und persönlichmit den Vertreter:innen besprechen, um etwaige Fragen zu klären. Hier auchKontaktpersonen mit aufnehmen.3. Prioritäten setzen : Was ist so wichtig, dass es während der Abwesenheitfinal erledigt bzw. entschieden werden muss - und was kann warten? Mit klarenZuständigkeiten fühlt sich die Urlaubsvertretung nicht überfordert. Tipp:Deadlines gar nicht erst in die Abwesenheit legen.