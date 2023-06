PEKING - Der chinesische Automarkt hat sich im Juni voraussichtlich schwächer gezeigt. So sei ein Absatzminus im Einzelhandel von 5,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu erwarten, teilte der Branchenverband PCA (Passenger Car Association) am Sonntag in Peking anhand einer Schätzung mit. Dagegen dürfte der Absatz von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben um 26 Prozent gestiegen sein, hieß es weiter. Im Mai hatten die Auslieferungen noch kräftig angezogen und waren insgesamt um knapp 29 Prozent zum Vorjahr gestiegen.

BERLIN - Die schwierige Lage bei der Deutschen Bahn mit Problemen bei der Pünktlichkeit und maroder Infrastruktur beeinflusst nach Ansicht eines Experten auch die Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft EVG. "Die Atmosphäre im Konzern ist sehr schlecht aufgrund der vielen Unzulänglichkeiten und Krisen. Es klappt ja gefühlt keine Fahrt mehr", sagte der Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist eine Lage, die man atmosphärisch nicht unterschätzen sollte beim Tarifkonflikt. Und sie wird auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen."

Analyse: Wenige große Online-Shops setzen bislang auf Chatbots

POTSDAM - Die 50 umsatzstärksten Online-Shops in Deutschland setzen beim Kontakt mit Kunden einer Auswertung zufolge vor allem auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook oder Twitter und auf das Telefon. Nur neun Shops nutzen bislang Chatbots, wie aus einer Analyse der Hochschule Gisma University of Applied Sciences hervorgeht. In den vergangenen Monaten sorgten Chatbots wie ChatGPT für einen neuen Hype um Anwendungen auf Basis künstlicher Intelligenz.

Commerzbank: Weitere Vorsorge für Kreditportfolio der polnischen mBank

FRANKFURT - Die Commerzbank muss für ihre polnische Tochter mBank weitere millionenschwere Belastungen stemmen. So muss die MBank für ihr Schweizer-Franken-Kreditportfolio eine zusätzliche Vorsorge von umgerechnet rund 342 Millionen Euro treffen, teilte die im Dax notierte Bank am Freitag in Frankfurt nach Ende des Xetra-Handels mit. Dies werde das operative Ergebnis der Commerzbank im zweiten Quartal in der entsprechenden Höhe belasten.

Bundeskanzler Scholz gegen Dumping-Lohn in der Postbranche

STAHNSDORF - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich vehement gegen Dumping-Löhne bei Postdienstleistern ausgesprochen. "Ich bin froh darüber, sagen zu können, dass wir alles dafür tun, dass es auch gute bezahlte Arbeit ist und tariflich abgesichert - und dass es keinen Dumpinglohn gibt in diesem Bereich", sagte Scholz am Samstag nach dem Besuch einer Betriebsversammlung der Niederlassung Deutsche Post Berlin 2 im Stahnsdorfer Briefzentrum bei Potsdam.

Galeria-Filiale in Essen wird doch nicht geschlossen



ESSEN - Beim Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof ist ein weiterer Standort gerettet. Das Warenhaus in Essen bleibe erhalten, sagte ein Unternehmenssprecher am Samstag. Die Beschäftigten seien am Morgen kurz vor der Ladenöffnung darüber informiert worden. Zuvor hatte die "WAZ" darüber berichtet.

Mietwagen für die Sommerferien wieder billiger



MÜNCHEN - Wer im Sommerurlaub einen Mietwagen braucht, muss dieses Jahr nicht mehr so tief in die Tasche greifen. Aktuelle Auswertungen der Portale Check24 und billiger-mietwagen.de für die Deutsche Presse-Agentur zeigen in den meisten Urlaubsländern deutlich niedrigere Preise als vor einem Jahr. Im Schnitt der 20 beliebtesten Ziele sanken die Preise laut Daten von Check24 binnen Jahresfrist um 18 Prozent. Allerdings liegen sie damit immer noch über dem Vor-Corona-Niveau.

Novo Nordisk: Abnehmspritze soll Ende Juli in Deutschland auf den Markt kommen

BERLIN - Das für viel Aufsehen sorgende Abnehmmittel "Wegovy" soll in gut einem Monat auch hierzulande verfügbar sein. "In Deutschland wollen wir es Ende Juli auf den Markt bringen", sagte der Chef des dänischen Herstellers Novo Nordisk , Lars Fruergaard Jørgensen, der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

