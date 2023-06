Das erste Desafío China by La Vuelta - Beijing Changping wurde erfolgreich im Stadtteil Changping von Peking ausgetragen.

Desafío China by La Vuelta – Beijing Changping verbindet Radsport und menschliche Begegnungen. Durch die Kombination von Radsportveranstaltungen, Kulturtourismus und lokaler Küche wird ein integriertes Erlebnis geschaffen.

Die Veranstaltung zog fast 1.700 Teilnehmer an, darunter mehr als 50 ausländische Athleten aus 15 Ländern sowie fast 200 chinesische Athleten von außerhalb Beijings. Die Veranstaltung umfasste vier verschiedene Rennen: Criterium, Team Time Trial, Family Fun Ride und Road Race, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Teilnehmer gerecht zu werden. Criterium, Team Time Trial und Family Fun Ride fanden am 17. Juni statt und starteten und endeten an der Future Science City. Diese Rennen folgten der Strecke um die Future Science City, womit das Konzept eines kohlenstoffarmen, grünen und gesunden Lebensstils gefördert wird, wie er vom Energy Valley und vom Life Science Valley der Future Science City empfohlen wird. So konnten Athleten und internationale Radsportbegeisterte den einzigartigen Charme der innovativen Entwicklung von Changping und ihren Status als Stadt der Zukunft erleben.

Das Straßenrennen, das am 18. Juni stattfand, ging über die Distanz von 102,5 Kilometern, mit einer sieben Kilometer langen Ehrenrunde nach der Wettkampfdistanz über 95,5 Kilometer. Die Route führte an Attraktionen wie dem Ming Tombs Reservoir, den Ming Tombs, dem Strawberry Expo Park und dem Jingzhihu Resort vorbei, die das Raderlebnis der Teilnehmer durch die Mischung aus altem und modernem Erbe und die Verbindung von historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten mit den Naturlandschaften entlang der Strecke bereicherten.