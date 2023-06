(Neu: Weitere Details)



ATHEN (dpa-AFX) - Die konservative Partei Nea Dimokratia (ND) des bisherigen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis hat die Parlamentswahl in Griechenland klar gewonnen. Auf Basis von mehr als 96 Prozent der ausgezählten Stimmen erzielte sie am Sonntag 40,6 Prozent - das gleiche Ergebnis wie bei der vorherigen Abstimmung im Mai. Die größte Oppositionspartei, die linke Syriza unter Alexis Tsipras, kam demnach auf 17,8 Prozent. Im Mai hatte sie sich noch 20 Prozent der Stimmen gesichert.

"Heute feiern wir, aber morgen werden wir die Ärmel hochkrempeln", versprach Mitsotakis am Abend in Athen vor Parteianhängern. Seine Nea Dimokratia sei mit diesem Wahlergebnis die stärkste Volkspartei Europas. "Es ist ein großes Mandat, um das, was nötig ist, umzusetzen", sagte er weiter. Er nannte drei seiner wichtigsten Anliegen: Er wolle mehr Wachstum, was zu höheren Löhnen führen werde. Zudem werde er, wie im Wahlkampf angekündigt, das marode Gesundheitssystem umkrempeln. Und er werde weiter daran arbeiten, den Staat zu modernisieren und zu digitalisieren, versprach er.