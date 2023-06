Yingli Panda gibt ein beeindruckendes Debüt auf der Intersolar Europe

MÜNCHEN, 26. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Am 14. Juni startete in der Messe München die dreitägige Intersolar Europe. Yingli Solar, der führende globale Anbieter für intelligente Fotovoltaik-Energielösungen, hat mit seinen neuesten Upgrades der Panda 3.0-Baureihe einen beeindruckenden Auftritt hingelegt. Mit einer breiteren Palette an vielfältigen Optionen für den globalen Markt hat sich das Unternehmen mit globalen Partnern zusammengeschlossen, um das Zeitalter N der Fotovoltaik zu schaffen und zu teilen!

Die Intersolar ist die größte und einflussreichste Messe für Solartechnik in Europa, das führende Fotovoltaikunternehmen und hochmoderne Technologien und Produkte aus aller Welt zusammenbringt. Auf der Messe wollte Yingli Solar den Fotovoltaikmarkt in Übersee ansprechen und stellte die Module der Panda 3.0-Serie vor, die sich für alle See-, Land- und Luftanwendungen eignen. Dazu gehören die Ocean Star-Baureihe für Offshore-Fotovoltaik-Anwendungen, die Roof-Baureihe für dezentrale Fotovoltaik und die Bifacial Double-Glass-Baureihe, die speziell für Versorgungsprojekte entwickelt und produziert wurde. Die ausgestellten Produkte erregten viel Aufmerksamkeit und wurden schnell zu einem großen Highlight der Messe.

Yingli Panda ist zukunftsgerichtet

Die Module der Ocean Star-Baureihe für schwimmende Meereskraftwerke und Offshore-Anwendungsszenarien standen direkt nach ihrem Debüt im Mittelpunkt. Die Module der Ocean Star-Baureihe basieren auf der TOPCon-Hocheffizienz-Technologie vom Typ Panda 3.0, die unabhängig von Yingli Solar entwickelt wurden. Darüber hinaus werden die Ocean Star Serienmodule von einem vollständigen Satz salznebel- und korrosionsbeständiger Materialien unterstützt und sind mit einem flexiblen Halterungsdesign kombiniert. Durch die bedeutenden Vorteile einer höheren Leistungsdichte, hervorragenden Temperaturkoeffizienten, Salznebelbeständigkeit und Lastbeständigkeit eignen sie sich ideal für verschiedene Anwendungsbereiche in der Offshore- und Meeres-Fotovoltaik. Die Module gewährleisten selbst bei starkem Wind und in Umgebungen mit viel Salznebel eine stabile und überlegene Stromerzeugungsleistung, wodurch der Wert erhöht und die Stromkosten für die Kunden gesenkt werden. Die Produkte der Ocean Star-Baureihe wurden bereits in Massenproduktion und in praktischen Anwendungen eingesetzt.

Die leichten und rein schwarzen Module der Roof-Baureihe von Yingli Solar für kommerzielle und private Anwendungen in Europa erregten ebenfalls große Aufmerksamkeit und es gingen viele Anfragen von Kunden ein. Die Module der Roof-Baureihe verfügen über geschwärztes Glas und einen leichten Verbundrahmen, wodurch sie zum einen eine hübsche Optik bieten und dennoch die Dachlast reduzieren und die Installation erleichtern. Die hervorragende Leistung bei schwachen Lichtverhältnissen und der rückseitigen Leistungsverstärkung ermöglicht längere Arbeitszeiten bei Modulen der Roof-Baureihe und eine Steigerung der Energieerzeugung um bis zu 30 % im Vergleich zu herkömmlichen Produkten!

Frau Cindy Hu, Vice President von Yingli Energy Development Co., Ltd., meinte dazu: „Als einer der wichtigsten Märkte im globalen Layout von Yingli Solar hat Europa hohe Anforderungen an die Qualität und Zuverlässigkeit von Fotovoltaik-Modulen. Mit überlegenen Anti-Korrosions- und Anti-Alterungs-Eigenschaften erfüllen die Module der Roof-Baureihe die Anforderungen von Fotovoltaik für Privathaushalte, Industrie und Handel besser als je zuvor."

Während der Ausstellung hielt Yingli Solar eine Happy Hour-Veranstaltung an ihrem Stand ab, um eine entspannte und fröhliche Kommunikationsatmosphäre für interessierte Kunden zu schaffen. Die globalen Partner von Yingli Solar kamen am Stand A2-270 zusammen, um den Fortschritt der Fotovoltaik-Technologie und Markttrends zu besprechen und durch angenehme Kommunikation engere Partnerschaften zu knüpfen.

Als weltweit führendes Unternehmen in der Fotovoltaikbranche engagiert sich Yingli Solar dafür, weltweit effizientere, intelligente Fotovoltaik-Energielösungen mit fortschrittlichen Technologien, hochwertigen und zuverlässigen Produkten sowie professionellen und effizienten Dienstleistungen anzubieten. In Zukunft wird Yingli Solar seine Bemühungen bei der Erforschung der N-Möglichkeiten von Fotovoltaik-Anwendungen weiter verstärken und die Epoche N der Fotovoltaik gestalten und mit der Welt teilen.

