Deutschland, Österreich und die Niederlande wollten die EU-Kommission bei einem EU-Agrarministertreffen an diesem Montag in Luxemburg bitten, einen Vorschlag für ein entsprechendes Verbot auszuarbeiten und zu prüfen, ob auch ein Verbot des Verkaufs und der Vermarktung von Pelztierprodukten auf dem europäischen Markt möglich wäre.

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Deutschland macht sich gemeinsam mit anderen Ländern für ein EU-weites Verbot der Pelztierzucht stark. "Es ist doch ein Unding, dass immer noch Millionen Nerze in Europa gehalten werden, um aus ihnen ein Luxusprodukt herzustellen, dass längst der Vergangenheit angehört", sagte Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Er werde sich deswegen gemeinsam mit seinen Kolleginnen aus Österreich und den Niederlanden für ein Verbot der Pelztierhaltung in der EU einsetzen.

Tierschützer bemängeln immer wieder die Haltung von Nerzen und anderen Pelztieren. So heißt es etwa auf der Internetseite des Deutschen Tierschutzbundes, Pelze seien Produkte, die mit Tierquälerei erkauft würden. Die Tiere würden oft beengt gehalten und seien der Möglichkeit beraubt, sich artgerecht zu verhalten.

Österreichs Tierschutzminister Johannes Rauch betonte, moderner Tierschutz müsse Pelzproduktion grundsätzlich ausschließen, da es niemals ethisch zu rechtfertigen sei, Tiere rein zur Pelzgewinnung zu halten. "Zusätzlich ging von Nerzfarmen zur Pelztierzucht während der Sars-CoV-2-Pandemie ein erhebliches Risiko für die öffentliche Gesundheit aus", sagte er. Dänemark hatte 2020 angekündigt, alle Nerze im Land zu töten. Der Grund war die Sorge, dass das Coronavirus in den Tieren weiter mutieren und sich auf den Menschen übertragen könnte.

Neben den drei EU-Staaten wollen auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger der EU ein Verbot der Pelztierzucht. Eine entsprechende Initiative sammelte innerhalb eines Jahres mehr als 1,5 Millionen Unterschriften. Wie das Bundesagrarministerium unter Berufung auf EU-Angaben mitteilte, werden in zwölf EU-Staaten noch rund acht Millionen Tiere in rund 1000 Pelztierfarmen gehalten. In Deutschland hat 2019 die letzte Pelztierfarm ihren Betrieb eingestellt./mjm/DP/zb