Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - - Das neue Handy-/PC-Spiel, das die IP von

MIR2 nutzt und unter anderem drei fesselnde Klassen und einen groß angelegten

Krieg namens "Sabuk Castle Siege" bietet - Pläne, über eine globale

Blockchain-Gaming-Plattform "WEMIX Play" Dienstleistungen in mehr als 170

Ländern anzubieten



ChuanQi IP, die Tochtergesellschaft von Wemade (CEO Henry Chang), hat heute

(26.) die Teaser-Website für das Blockchain-basierte neue MORPG MIR2M: The

Dragonkin präsentiert.





MIR2M: The Dragonkin ist ein Mobile-/PC-MORPG, das von XFun Games Ltd.entwickelt wurde und auf der bekannten IP The Legend of Mir 2 von Wemadebasiert. ? Es bietet drei attraktive Klassen: Warrior, Mage und Taoist. ? DasSpiel beinhaltet groß angelegte Kriege wie die "Sabuk Castle Siege", um denstärksten Spieler auf dem Server zu ermitteln. Es bietet auch Clan-Inhalte wie"Clan Protection" und "Clan Escort", bei denen Spieler zusammenarbeiten können,um ihr Gebiet zu verteidigen oder Gefangene zu transportieren.Das Spiel soll in über 170 Ländern weltweit über die globaleBlockchain-Gaming-Plattform WEMIX Play von Wemade angeboten werden.Weitere Informationen zu MIR2M: The Dragonkin finden Sie auf WEMIX Play und derTeaser-Website.