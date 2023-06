LONDON, 26. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Im Februar 2023 kündigte XTrend seinen 2. Schritt für den Global Branding & Upgrading Service an. Nachdem es XTrend gelungen war, in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 einen Top-Broker zu gewinnen, begann die Zusammenarbeit mit der Sportindustrie und Wohltätigkeitsorganisationen, und schließlich wurde das Unternehmen Sponsor des ACF Fiorentina.

Null Kommission

Damit Kleinanleger Spaß am Investieren haben, hat sich die globale Marke XTrend verpflichtet, eine Trading-App mit sehr niedrigen Kosten zu entwickeln. Aus diesem Grund hat XTrend Global Brand die Null-Kommissions-Maßnahme eingeführt und die Marke vollständig aktualisiert, um die Handelskosten für Trader zu senken. Jetzt können die Kunden Hunderte von Finanzinstrumenten, darunter Devisen und Aktien, gebührenfrei handeln. Und das ist erst der Anfang. XTrend Global Brand wird die Produkte schnell aktualisieren, um Änderungen in der Verbreitung und den Provisionen vorzunehmen.

Private Manager-Teams

Im Laufe des Jahres 2022 fügte die globale Marke XTrend Anteile aus Hongkong zu den Finanzinstrumente hinzu, gründete private Manager-Teams in Hongkong, Malaysia und Singapur und kooperierte proaktiv mit regionalen südostasiatischen Anbietern. In diesem Jahr werden die privaten Manager-Teams auf der ganzen Welt eingeführt, um eine personalisierte Kommunikation in den jeweiligen Landessprachen zu ermöglichen und so eine höhere Servicequalität zu gewährleisten.

Informationen zu XTrend Speed

XTrend Speed ist ein zugelassener Finanzdienstleister in Südafrika und wird von der FSCA (Financial Sector Conduct Authority) unter der FSP-Lizenznummer 23497 reguliert.

Im Jahr 2022 gewann XTrend Speed 6 Auszeichnungen, darunter Best Forex Trading App – Asia und Best Mobile Broker Award – Europe. Mehr als 3000 Benutzer schreiben Bewertungen über XTrend Speed auf Trustpilot (eine Bewertungsplattform), wo eine Bewertung von 4,8 von 5,0 erreicht wird.

XTrend Speed bietet mehr als 260 Finanzinstrumente aus den Bereichen Forex, Rohstoffe, Indizes und Aktien. Es verfügt über Funktionen wie Watch Live, die die Marktanalyse live streamen, Starters School und Copy Trading.

Darüber hinaus ist XTrend Speed in der Sportbranche aktiv. In der zweiten Jahreshälfte 2022 sponsern sie den ACF Fiorentina (Saison 2022-2023), was darauf hindeutet, dass das Unternehmen seine Marke nicht nur online, sondern auch offline vermarktet, um seinen Einfluss weiter zu erhöhen und seine Nutzergemeinschaft zu vergrößern.

