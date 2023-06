AROBS startet AROBS Polska nach Abschluss der Transaktion mit SYDERAL Polska

CLUJ-NAPOCA, Rumänien, 26. Juni 2023 /PRNewswire/ -- AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), das bedeutendste Technologieunternehmen, das an der Bukarester Börse notiert ist, startet AROBS Polska nach der erfolgreichen Übernahme einer 94%-igen Mehrheitsbeteiligung an SYDERAL Polska. AROBS Polska verfügt über ein Team aus mehr als 30 Spezialisten für die Entwicklung von Produkten und Technologien für Quanten- und optische Kommunikation, Datenspeicherung und -verarbeitung, Satellitenmechanismen und Instrumentensteuerung.

"Die Integration von SYDERAL Polska im geschäftlichen und gemeinschaftsbezogenen Sinne innerhalb der Gruppe und dessen Start unter dem Namen AROBS Polska ist ein bedeutender Schritt in unserer mittel- und langfristigen Entwicklungsstrategie. Wir konzentrieren uns darauf, in unser polnisches Unternehmen zu investieren und AROBS Polska hin zu einem der repräsentativsten Luftfahrttechnologieunternehmen in Polen zu entwickeln und AROBS gemeinsam mit AROBS Engineering als Partner der Wahl für die gesamte europäische Raumfahrtindustrie und darüber hinaus zu etablieren ", sagte Voicu Oprean, Gründer und CEO von AROBS.