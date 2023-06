JPMORGAN stuft SYMRISE AG auf 'Positiv'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 123,00 € , was eine Steigerung von +31,66% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die Symrise Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 94,21EUR gehandelt.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat der Aktie von Symrise den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Damit brachte Analyst Edward Hockin in einer am Montag vorliegenden Studie seine positiven Erwartungen für die am 2. August anstehenden Zahlen zum Ausdruck. Die fundamentale Einstufung lautet weiterhin "Overweight" mit einem Kursziel von 123 Euro. Die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers biete angesichts der Kursverluste seit Mai eine attraktive Einstiegsgelegenheit, da das erste Halbjahr beruhigend verlaufen sein sollte. Trotz der jüngsten Gewinnwarnungen der Spezialchemieunternehmen Croda und Lanxess erschienen die Risiken für die diesjährigen Gewinnerwartungen überschaubar./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2023 / 20:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

