Nachdem das Paar EUR/AUD im Bereich von 1,4284 AUD im Sommer letzten Jahres erfolgreich einen Doppelboden etablieren und diesen durch einen Anstieg über das für ein Kaufsignal notwendige Triggerniveau aktivieren konnte, besteht ein intakter Aufwärtstrend. Diese reichte bis April dieses Jahres an eine Hürde der letzten Jahre bei 1,6225 AUD aufwärts, wodurch ein klares Bekenntnis seitens bullischer Marktteilnehmer zu weiter steigenden Kursen bekundet wurde. Die letzten Wochen über konsolidierte der Wert planmäßig, nachdem in diesem Bereich eine SKS-Formation etabliert wurde. Dabei präsentiert sich die laufende Konsolidierung in einer dreiwelligen Kursbewegung, was die vorliegende Flagge klar untermauert.

Ausbruch schon bald sehr wahrscheinlich