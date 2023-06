Wirtschaft Schweinebestand geht weiter deutlich zurück

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Schweinebestand in Deutschland geht weiter deutlich zurück. Zum Stichtag 3. Mai 2023 wurden in der Bundesrepublik insgesamt 20,7 Millionen Schweine gehalten, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Montag mit.



Damit ging der Bestand gegenüber dem Stichtag 3. November 2022 um 3,1 Prozent oder 651.800 Tiere zurück, gegenüber dem 3. Mai 2022 sank er um 7,3 Prozent oder 1,62 Millionen Tiere. Im Zweijahresvergleich nahm der Bestand sogar um 16,1 Prozent oder 3,99 Millionen Tiere ab. Damit setzt sich der rückläufige Trend in der Schweinehaltung weiter fort: Noch nie seit der deutschen Vereinigung im Jahr 1990 wurden in Deutschland weniger Schweine gehalten (1990: 30,8 Millionen Tiere).