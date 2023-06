Jefferies senkt Siemens Energy auf 'Hold' und Ziel auf 16,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 25,00 auf 16,50 Euro gesenkt. Siemens Gamesa habe dem Energietechnikkonzern den Wind aus den Segeln genommen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Montag vorliegenden Studie. Nachdem Siemens Energy wegen der Probleme der Windkrafttochter seine Jahresziele kassiert hatte, geht der Experte bei Siemens Gamesa von zwei Verlustjahren aus. Der Mutterkonzern, für den der Anlagehintergrund ansonsten ordentlich aussehe, könnte auf Jahre hinaus damit beschäftigt sein, die finanziellen Auswirkungen der technischen Probleme bei Siemens Gamesa zu ergründen. Deshalb bleibe er mit Blick auf die Aktie erst einmal an der Seitenlinie, begründete Toennessen das neue Anlagevotum./gl/tih

