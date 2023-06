FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der sehr schwachen Vorwoche zeichnet sich im Dax am Montag zunächst eine leichte Stabilisierung ab. Eine Stunde vor Handelsbeginn deutete der X-Dax als außerbörslicher Indikator mit 15 837 Punkten und plus 0,04 Prozent nur wenig Veränderung an. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls unverändert erwartet. Auf die Nachrichten vom Wochenende aus Russland reagieren die Märkte derweil recht gelassen.

Zins- und Konjunktursorgen sowie der Kurseinbruch von Siemens Energy hatten den Dax in der Vorwoche unter seine 21- und 50-Tage-Linien zurückgeworfen und damit das Chartbild eingetrübt. Orientierungsmarken nach unten sind das Zwischentief von Ende Mai bei 15 629 Punkten und die längerfristige 100-Tage-Linie bei 15 593 Punkten. Nach oben hin ginge es zunächst um einen Rücklauf an die 50-Tage-Linie bei 15 960 Punkten.