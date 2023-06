FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag stabil in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen lag der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future bei 134,10 Punkten und damit auf dem Niveau vom Freitag. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,36 Prozent und damit in etwa so hoch wie vor dem Wochenende.

Zum Wochenauftakt veröffentlicht das Ifo-Institut in München sein monatliches Geschäftsklima. Die Unternehmensumfrage gibt wichtige Hinweise auf den Zustand der Konjunktur. In der vergangenen Woche hatten sich die Einkaufsmanagerindizes - ebenfalls eine Unternehmensumfrage - deutlich eingetrübt. Volkswirte hatten sich daraufhin pessimistisch für die Wirtschaftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte geäußert.

Fest im Blick dürften die Märkte auch das weitere Geschehen in Russland haben. Am Wochenende war es zu einer Revolte der russischen Privatarmee Wagner gekommen, die mittlerweile beendet ist. Experten sehen den russischen Präsidenten Wladimir Putin trotz des gewonnenen Machtkampfs geschwächt./bgf/jha/

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 134,1EUR gehandelt.