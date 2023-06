Die Bewertung von Lebensmittellieferanten wie HelloFresh ist an einem Punkt angekommen, wo das Kaufinteresse von Konkurrenten geweckt wird. In speziellen Fall interessiert sich Amazon für den britischen Online-Lebensmitteleinzelhändler Ocado. Aber auch der profitable und schuldenfreie Kochboxenversender HelloFresh könnte ein Übernahmekandidat werden. Die Gewinne von HelloFresh wachsen weiter und so ist ein erwartetes KGV 2025 von aktuell 10,52 geplant. Gegen diese kurssteigernden Argumente, Übernahmefantasie und niedrige Fundamentalbewertung spricht die Einschätzung der Marktteilnehmer bezüglich der jüngsten Leitzinsentwicklung. An den Börsen haben Anleger wegen der Aussicht auf Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank Fed am vergangenen Freitag den Rückwärtsgang eingelegt. Auch der Kurs von HelloFresh musste mit 5,52 Prozent Tagesverlust Federn lassen.

Zum Chart