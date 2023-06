Lucid kommt mit der Lucid Air Tour Europe 2023 in die Schweiz

AMSTERDAM, 26. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), die mit dem Lucid Air, dem Gewinner des World Luxury Car Award 2023, neue Maßstäbe für elektrische Luxusfahrzeuge setzt, kündigte heute den Start der Lucid Air Tour Europe 2023 in der Schweiz an. Die Lucid Air Europe Tour ist ein umfangreiches Programm, das Interessenten in ganz Europa die Möglichkeit bietet, verschiedene Modelle der Lucid Air Reihe zu erleben und Probe zu fahren. Vom 28. Juni bis 9. Juli ist die Tour in der Motorwelt Zürich zu Gast.