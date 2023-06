First Hydrogen beginnt Versuche mit dem britischen Versorgungsunternehmen SSE

VANCOUVER, BC, 26. Juni 2023 / IRW-Press / – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWE: FIT) gibt bekannt, dass es sein wasserstoffbetriebenes Brennstoffzellenfahrzeug (FCEV) an das britische Versorgungsunternehmen SSE Plc (SSE) geliefert hat. Das FCEV geht am Betriebsstandort von SSE in Aberdeen, Schottland, sowie in den umliegenden Gebieten, die über eine der besten Wasserstoffinfrastrukturen des Vereinigten Königreichs verfügen, in die Praxiserprobung. Die vorhandene Infrastruktur ermöglicht SSE eine einfache und schnelle Betankung innerhalb von 5–7 Minuten, was einen wesentlichen Vorteil des FCEV gegenüber batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEV) darstellt, die in der Regel Stunden zum Aufladen benötigen.