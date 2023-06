DAX ist angezählt

Da der Söldner-Aufstand der Wagner-Gruppe so schnell wieder beendet war, wie er begonnen hatte, ist heute an der Börse erst einmal „Business as usual“ angesagt. Am Samstag waren auf außerbörslichen Handelsplattformen durchaus einige Turbulenzen zu spüren gewesen. Zwar steigt nach dem Wochenende die Unsicherheit angesichts der politisch instabileren Lage in Russland, so lange aber ein Umsturz im Kreml nicht unmittelbar bevorsteht, dürfte dies die Anleger vorerst nicht weiter interessieren.

Der Deutsche Aktienindex bleibt unter 16.000 Punkten angezählt, am Freitag lag das Tief bei 15.733 Zählern. Dieses Niveau muss der Markt halten, um eine Korrektur bis in Richtung der 200-Tage-Linie 1.000 Punkte tiefer zu verhindern. Unterstützend könnte hier das Quartalsultimo zum Ende der Woche wirken, da nach einem sehr guten ersten Börsenhalbjahr kosmetische Maßnahmen, das so genannte Window Dressing, eher Vermögensverwalter und Fondsmanager zu Käufen animieren sollte.

In der Branche der Erneuerbaren Energien könnte es kaum konträrer zugehen. Während der DAX-Wert Siemens Energy am Freitag fast 40 Prozent an Wert verliert, da die Windkraftanlagentochter Gamesa auf keinen grünen Zweig kommt, erhöht der Konkurrent aus dem Solarsektor, SMA Solar, zum wiederholten Mal seine Jahresprognose. Die Aktie daraufhin zweistellig im Plus. Für Anleger heißt es also, in dieser Branche entweder gut zu diversifizieren oder den richtigen Riecher haben, was an der Börse bekanntermaßen ja nicht gerade einfach ist.