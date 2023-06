Wie im Chartcheck vom 25. April avisiert, setzte der Silberpreis am 14-Monatshoch zur Wende an und sank zunächst bis zum Preis von 23 US Dollar ab. In den letzten Tagen wurde auch diese Marke gebrochen und der Kurs nähert sich nun einer Doppelunterstützung an: zum einen der untere blaue Trendrand und zum anderen die Marke von 22 USD, die in der Vergangenheit (graue Kreise) mehrfach unterstützend oder begrenzend wirkte.

Negativ zu sehen ist, dass drei wichtige Linien nach unten gebrochen wurden: die beiden gleitenden Durchschnitte (für die aber positiv festzuhalten ist, dass beide noch ansteigen) und auch die im April überwundene violette mehrjährige Abwärtstrendlinie.

Die Indikatorenlage ist gemischt - sie spricht also noch nicht für ein Ende der Abwärtsbewegung.

Der RSI ist stark gefallen, befindet sich im negativen Bereich aber noch nicht in der überverkauften Zone. Der Overbought/ Oversold Indikator notiert aktuell genau in der neutralen Mitte, wogegen der Trendbestätiger in seiner letzten Aufwärtswelle die neutrale 100 zwar erreichte, aber dort abdrehte und seit einigen Tagen nun weiter abfällt.



Quelle: Comdirect

