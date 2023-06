Patriot Battery Metals reagiert auf Artikel in den Medien

25. Juni 2023 – Vancouver, British Columbia, Kanada. 26. Juni 2023 – Sydney, Australien / IRW-Press / - Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Patriot“) (TSX-V: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) möchte zum heutigen Artikel in der australischen Tageszeitung „The Australian“ mit dem Originaltitel „Patriot Battery Metals taps Macquarie Capital for a deal“ folgende klärende Stellungnahme abgeben:

Weder das Unternehmen selbst noch die börsennotierte Muttergesellschaft haben einen Prozess eingeleitet, der den Verkauf unternehmenseigener Vermögenswerte zur Folge hätte. Das Unternehmen hat eine Reihe von Beratern und Mitarbeitern in Schlüsselpositionen ernannt, was die weitere Erschließung seines Vorzeigeprojekts, des zu 100 % in Firmenbesitz befindlichen Konzessionsgebiets Corvette, untermauert. Das Unternehmen konzentriert sich nach wie vor intensiv auf die zeitnahe Erschließung des Konzessionsgebiets Corvette, einschließlich der Veröffentlichung einer Mineralressourcenschätzung („MRE“) für das Konzessionsgebiet Corvette in den kommenden Wochen.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein auf in Hartgestein lagernde Lithiumvorkommen ausgerichtetes Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines großflächigen, zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiets Corvette in der Region Eeyou Istchee James Bay in der kanadischen Provinz Quebec konzentriert. Das Konzessionsgebiet Corvette ist eines der größten und hochgradigsten Hartgestein-Lithiumprojekte, die bisher erkundet wurden; es verfügt über eine Streichlänge von über 50 Kilometern in einem Konzessionsblock von über 214 Quadratkilometern und über 70 bisher identifizierten lithiumhaltigen Pegmatit-Ausbissen.

Das Konzessionsgebiet Corvette befindet sich in unmittelbarer Nähe der Allwetterstraße Trans-Taiga Road und der Stromleitungsinfrastruktur von Hydro-Québec in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec. Das Konzessionsgebiet beherbergt ein beträchtliches Lithiumpotenzial, was durch den Pegmatit CV5 unterstrichen wird, der durch Bohrungen über eine Streichlänge von mindestens 3,7 km nachverfolgt wurde, wobei spodumenhaltiger Pegmatit bis in eine vertikale Tiefe von bis zu 425 m angetroffen wurde.