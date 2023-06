Commerzbank legt erneut Geld für Franken-Kredite zurück - Kurs sinkt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank muss für ihre polnische Tochter mBank weitere millionenschwere Belastungen stemmen. Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu umstrittenen Krediten in Schweizer Franken legte das polnische Institut umgerechnet weitere 342 Millionen Euro zur Seite, wie die Commerzbank am Freitagabend in Frankfurt mitteilte. Damit summieren sich die Rückstellungen auf 1,7 Milliarden Euro. Und das muss noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. An der Börse kamen die Nachrichten am Montag schlecht an.

Kurz nach Handelsbeginn verlor die Commerzbank-Aktie rund drei Prozent an Wert und gehörte damit zu den Schlusslichtern im Dax . Schon am Freitag und damit vor Bekanntgabe der jüngsten Belastung hatte das Papier fast sechs Prozent eingebüßt, nachdem sein Kurs seit dem Urteil vom 15. Juni zeitweise leicht zugelegt hatte.