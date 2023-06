Crash oder Rallye? Was die Wall Street für die zweite Jahreshälfte erwartet

Der US-Technologiesektor verzeichnete in den fünf Handelstagen bis zum 21. Juni Abflüsse in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar, schreibt die Bank of America (BofA) in einer Mitteilung und bezieht sich dabei auf Daten von EPFR Global. Dies seien die größten Abflüsse der vergangenen zehn Wochen.

Mit einem bisherigen Jahresplus von 38 Prozent beim Nasdaq 100 war es das beste Halbjahr seit 1999, als der techlastige Index im zweiten Halbjahr um 61 Prozent zugelegt hatte. Anleger scheinen nun aber ihre Gewinne mitnehmen zu wollen.