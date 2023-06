VERSES gibt ersten Wayfinder-basierten KI-Routing-Agenten für räumliche Datenverarbeitung für mehrere Systeme bekannt

Der Wayfinder-Routing-Agent bietet KI-Routing-Funktionen für jedes vernetzte System, wie etwa autonome Roboter, Gabelstapler und andere Maschinen sowie menschliche Bediener in industriellen Umgebungen. Der Wayfinder-Routing-Agent basiert auf dem Routing-Service, der in der Wayfinder-Anwendung des Unternehmens bereitgestellt wird. Dieser Agent kann einfach in bestehende Systeme integriert werden und bietet eine nahtlose Orchestrierung über mobile Roboterplattformen mehrerer Hersteller, was eine effiziente und koordinierte Navigation in komplexen Lagerhäusern und anderen weitläufigen Industrieumgebungen ermöglicht, die Szenarien der Kooperation und Zusammenarbeit zwischen Menschen und Roboterautomation erfordern. Die VERSES-Partner SVT Robotics und Blue Yonder sind die ersten Nutzer des Routing-Agenten und haben bereits damit begonnen, das VERSES-Routing in ihre Lösungen zu integrieren.

„Die Veröffentlichung des ersten herstellerunabhängigen Wayfinder Service ist ein großer Erfolg für unser Team und unsere Partner“, sagte James Hendrickson, President und General Manager von VERSES Enterprise. „Unser KI-Routing-Agent kann in jede Partneranwendung integriert werden, um modernes Routing zu ermöglichen, ohne dass ein größeres Hardware- oder Software-Upgrade erforderlich ist. Wir haben weitere Wayfinder-Services in unserem kurzfristigen Fahrplan und können es kaum erwarten, unser Routing zu erweitern, um Mitarbeitern und Führungskräften Karten und visuelle Orientierungshilfen für einen ganzheitlichen Blick auf die Systeme zu bieten, die unsere moderne Wirtschaft antreiben.“

VERSES ist davon überzeugt, dass sein Routing-Agent einen Fortschritt in der Robotertechnologie und der Industrielogistik darstellt und seines Wissens das erste System ist, das jene Lösungen anwendet, die in „The Road to Autonomy: A Path To Global AI Governance“ beschrieben werden, das gemeinsam von VERSES und Dentons veröffentlicht wurde.