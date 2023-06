JPMORGAN stuft Teamviewer auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Teamviewer auf "Underweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Bei den Anfang August anstehenden Zweitquartalszahlen des Spezialisten für Fernwartungs-Software dürften angesichts der rückläufigen Dynamik zu Jahresbeginn vor allem die in Rechnung gestellten Umsätze (Billings) mit Firmenkunden im Fokus stehen, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Montag vorliegenden Studie. Beim operativen Ergebnis (Ebitda) sieht er positives Überraschungspotenzial./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2023 / 02:48 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2023 / 03:04 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TeamViewer Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,43 % und einem Kurs von 14,11EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Toby Ogg

Analysiertes Unternehmen: Teamviewer

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 13

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m