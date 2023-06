Aktie in Bedrängnis

Das Handelsgeschehen in der Commerzbank-Aktie war zuletzt von einem deutlichen Kursrücksetzer geprägt. Und es könnte noch „schlimmer“ kommen, denn die Aktie steuert auf einen eminent wichtigen Unterstützungsbereich zu. Und das mit veritabler Dynamik!

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 12.05. hieß es unter anderem „[…] Das Erreichen der 10 Euro markiert ein wichtiges Etappenziel. Das Momentum hat allerdings nachgelassen. Um die Erholung weiter voranzubringen, muss es über die 10 Euro gehen. In diesem Fall würden weitere Kursgewinne in Richtung 10,6 Euro oder gar 11,0 Euro winken. Obacht ist allerdings geboten, sollte die Commerzbank einen „Schwächeanfall“ erleiden und dabei die Unterstützungszone 9,2 Euro / 9,0 Euro durchbrechen…“



Der Aktie gelang es schließlich doch noch, die 10,0 Euro zu überwinden. Das Momentum reichte jedoch im Anschluss nicht aus, um die 10,6 Euro oder gar die 11,0 Euro ins Wanken zu bringen und so die Aufwärtsbewegung voranzutreiben.

Zuletzt kamen Gewinnmitnahmen auf. Die Commerzbank ließ von den 10,6 Euro ab. Rasch entwickelte der Rücksetzer Momentum. Die Aktie musste bereits die Zone um 10 Euro aufgeben. Sie läuft nun den wichtigen Unterstützungsbereich um 9,2 Euro / 9,0 Euro inkl. der 200-Tage-Linie an.

Kurzum. Ein Rücksetzer unter die 9,0 Euro könnte die Commerzbank aus charttechnischer Sicht noch einmal gehörig in Bedrängnis bringen. Zudem würde in diesem Fall die Ausdehnung der Bewegung in Richtung 8,3 Euro drohen. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 10 Euro.