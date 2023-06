Korrektur vor Ausdehnung

Die Gemengelage bleibt herausfordernd. Der Platinpreis befindet sich seit Mitte Mai in einer ausgeprägten Korrektur. Zuvor mahnte bereits die Ausbildung eines Doppeltops aus charttechnischer Sicht zur Vorsicht.

Das Doppeltop, welches Platin im April / Mai im Bereich von 1.130+ US-Dollar ausbildete, ließ bereits nicht viel Gutes erwarten. Als es sich die Formation schließlich mit dem Bruch der 1.050er Unterstützung bestätigte, rutschte Platin vollends in die Korrektur.

Nach dem Verlust der 1.050 US-Dollar rauschte Platin auch unter die wichtigen 1.000 US-Dollar. Zwischenzeitlich gab es zwar immer wieder Erholungsversuche zu beobachten, doch diese vermochten es nicht, wichtige Preisbereiche (etwa die 1.050 US-Dollar) zurückzuerobern und blieben so ohne Bedeutung.

Kurzum. Mit großer Vehemenz läuft Platin derzeit den Unterstützungsbereich 910 US-Dollar / 900 US-Dollar an. Gelingt es dem Edelmetall, die Korrektur in diesem Bereich zum Stehen zu bringen? Die Chance ist da, doch die noch immer starke Dynamik der Abwärtsbewegung mahnt zur Vorsicht. Und so ist auch eine Ausdehnung der Korrektur bis in den Bereich von 850 US-Dollar / 830 US-Dollar nicht auszuschließen. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Etwaige Vorstöße erlangen erst Relevanz, sollten sie Platin zurück über die 1.000 US-Dollar / 1.050 US-Dollar führen.