APA ots news: Nationalbank diskutiert aktuellen Status auf dem Weg zum digitalen Euro

Open Forum zum Thema "Digitaler Euro und Zahlungsverkehr" mit hochkarätigen Gästen



Wien (APA-ots) - In einer hochkarätig besetzten Fachveranstaltung diskutieren heute Expert:innen in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) über den gegenwärtigen Status bei der Vorbereitung des digitalen Euro durch die Europäische Zentralbank (EZB). Entwarnung gibt es bei der Sorge um die Zukunft von Bargeld: Der digitale Euro wird Bargeld ergänzen, aber keinesfalls ersetzen. Die Österreicherinnen und Österreicher werden weiterhin uneingeschränkt Bargeld in ihrer Brieftasche haben, aber zusätzlich auch digital mit Zentralbankgeld bezahlen können.